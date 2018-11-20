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Водитель автомобиля BMW столкнулся с 9 автомобилями на ул. Запорожское шоссе в Днипре, сообщает пресс-служба полиции области.

На данный момент следователями установлено, что 19 ноября в 20:00 автомобиль BMW под управлением 37-летнего местного жителя совершил столкновение с девятью автомобилями, которые остановились на красный свет светофора на ул. Запорожское шоссе. Большинство автомобилей получили механические повреждения. Водители «Fiat Doblo» и «Subaru Forester» с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Сам водитель в тяжелом состоянии находится в больнице.  

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.
ForUm

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