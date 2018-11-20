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Фракция партии «Блок Петра Порошенко» требует дополнительно предусмотреть в госбюджете-2019 200 млн грн на строительство Днипровского аэропорта.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в госбюджете-2019 мы требуем дополнительно предусмотреть 200 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы Днипровского аэропорта, что сразу же откроет путь к строительству нового терминала», - написал он в Facebook.

По словам нардепа, модернизация днипровского воздушного «хаба» позволит работать сразу на две области – Днепропетровскую и Запорожскую, а также будет способствовать оживлению конкуренции и, как следствие, повышению качества услуг.

Кроме того, подчеркнул Кононенко, фракция БПП проголосует за проект государственного бюджета, только если там будут предусмотрены: дополнительно 1 млрд грн на нужды Министерства обороны; расширение программы субсидий; средства на монетизацию субсидий; стопроцентная индексация пенсий; увеличение финансирования «Укрпочты», 1,5 млрд грн на сельскую образовательную программу; 200 млн грн на инклюзивное образование и строительство домов для детей с особыми потребностями увеличение расходов на лечение больных и онкобольных детей.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что без 100% обеспечения субсидиями граждан он не подпишет госбюджет-2019 года. 
ForUm

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