Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в завладении средствами ГП «НАЭК «Энергоатом». 16 ноября стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, подозреваемые выступали представителями компании «Bradcrest investment s.a.», (Панамская Республика), задействованной в схеме по закупке госпредприятием оборудования по завышенным ценам. Именно на счета этой компании победитель тендера – чешская компания «Škoda JS» (фактический владелец - российское ЗАО «Объединенные машиностроительные заводы») - перечислила 6,4 млн евро якобы за консультационные услуги. Впоследствии детективы НАБУ выяснили, что эта сумма эквивалентна той, на которую завысили стоимость поставленного ГП «НАЭК «Энергоатом» оборудования. Владельцем (бенефициаром) «Bradcrest investment s.a.» является экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко, который уже имеет статус обвиняемого.

Один из подозреваемых, представлявших «Bradcrest investment s.a.», договаривался с представителями «Škoda JS» о размерах оплаты «консультационных услуг» и заключал необходимые для этого документы. Средства поступали на счета «Bradcrest investment s.a.», открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании.

Указанные лица определенное время находились в розыске. Одного из них задержали в феврале, другого – в октябре 2018 года. Обоим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в декабре 2015 года детективы НАБУ начали расследование фактов завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро и ГП« Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) - в размере 17,28 млн долл. Следствие считает, что организатором обоих коррупционных схем выступил экс-народный депутат Украины. В мае 2018 обвинительный акт в отношении него и еще пяти человек направили в суд.