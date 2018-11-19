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Декларирование доходов заробитчанами не приведет к их налогообложению, но оно является необходимым условием для адресности при назначении субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе, заробитчане получают двойную преференции по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа. На практике происходит следующее - кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами - налогоплательщиков в Украине», - пояснил министр социальной политики.

Он также отметил, что о налогообложении в результате декларирования доходов, полученных из-за границы, не может идти речи, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

«Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем - но тогда не нужно обращаться за субсидией», - резюмировал Рева.

Напомним, ранее в Кабмине сообщили, что украинцы, которые работают за границей, вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию
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