Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что объединительный собор состоится в Киеве в начале декабря. Об этом он сказал на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает УНИАН.

Как отметил Парубий, сегодня утром он «из Вселенской патриархии получил информацию» и считает нужным «поделиться с вами, потому что это касается будущего Украинской поместной православной церкви - 27-29 ноября в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, который утвердит текст томоса для Православной церкви в Украине».

Как заявил председатель парламента, под этим томосом поставят подписи все члены Синода Константинопольской православной церкви.

Парубий подчеркнул, что это открывает путь для «объявления всеукраинского архиерейского объединительного собора в Киеве», и добавил, что «предварительно планируется, что он состоится в начале декабря в Киеве».

По словам Парубия, эту информацию он сообщил для того, чтобы не было «дискуссии по поводу различных дат».

Ранее советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко со ссылкой на Вселенский патриархат сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года.