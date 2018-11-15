Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявляет, что дата объединительного собора пока официально не объявлена.

«Дата Собора будет объявлена ​​официально. Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет. Так же как проект томоса был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, объявление даты собора означает, что подготовительный процесс завершен. «А сейчас подготовка продолжается - хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения - томоса об автокефалии», – подчеркнул он.

«Различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами «зрады». Эту технологию с десяток раз уже использовали до сих пор. Помните? - «синод перенесен», «представители Константинополя отказались ехать в Украину», «томоса не будет», «украинский вопрос отложили». Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания - чтобы потом так же безосновательно не распространялась «зрада», – подытожил Зоря.

Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение объединительного собора планируется на 22 ноября.