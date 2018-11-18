В Николаевской области тайно выпустили из следственного изолятора криминального авторитета Михаила Титова по кличке «Мультик». Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист, бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

По его словам, Титова выпустили из СИЗО несколько месяцев назад.

«Криминальный авторитет «Мультик» снова на свободе. В компании друзей он слушает выступление руководителя Николаевской области Савченко. Перед началом турнира по единоборствам. Втихаря несколько месяцев назад Мультика выпустили из СИЗО», - отметил он.

Напомним, 29 августа 2017 года в Николаеве в ходе спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержанылидер преступной организации Михаил Титов, известный как «Мультик», бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

31 августа 2017 года суд избрал Титову меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.