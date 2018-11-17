У дома главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки «Аваков, иди!».
Как сообщают организаторы акции - инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк», ЦПК и «Автомайдан», одной из главных причин требования отставки Авакова являются нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк», передает Украинская правда.
Участники акции скандируют «Авакова в отставку, Авакова - на нары!».
Среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.
На заборе имения Авакова участники акции оставили трафареты «Кто заказал Катю Гандзюк», сделанные красной краской.
Участие в акции принимают активисты, на которых напали из-за их общественной деятельности, – Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.
Активисты устроили автопробег к дому главы МВД с Европейской площади в Киеве.
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