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У дома главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки «Аваков, иди!».

Как сообщают организаторы акции - инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк», ЦПК и «Автомайдан», одной из главных причин требования отставки Авакова являются нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк», передает Украинская правда.

Участники акции скандируют «Авакова в отставку, Авакова - на нары!».

Среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.

На заборе имения Авакова участники акции оставили трафареты «Кто заказал Катю Гандзюк», сделанные красной краской.

Участие в акции принимают активисты, на которых напали из-за их общественной деятельности, – Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.

Активисты устроили автопробег к дому главы МВД с Европейской площади в Киеве.

 
ForUm

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