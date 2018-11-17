В Киеве произошел конфликт со священником, который пытался объехать пробку по пешеходной дорожке. Впоследствии выяснилось - год назад батюшка уже сбивал пешехода, но следователи его не нашли, говорится в сюжете ТСН.

Видео с автомобилем, который мчится по тротуару, сняли столичные активисты движения «Останови лося». Они проводили эксперимент – заставляли водителей, которые объезжают пробку по пешеходной дорожке, разворачиваться.

«Мы уже писали прощание и видим, что он летит», - говорит активист Сергей Болотников. Ребята пытались остановить авто, но оно на скорости обошло их, и только после удара ногой по нему остановилось.

«Он вышел, я сорвался, начал агрессивно на него наезжать, он начал лезть в драку», - добавляет автор видео.

Нарушителем оказался священник Богдан Кунтий.

Видео с батюшкой и еще несколькими нарушителями выложили в сеть – там сразу началась волна возмущений. Киевлянин Олег пересмотрел кадры и удивился. «Я увидел историю, которая была со мной год назад с той с машиной», - говорит Олег. Мужчина узнал в нарушителе своего обидчика. Рассказывает: год назад, когда шел по пешеходному переходу, его на полной скорости сбил автомобиль. Водитель остановился. «Он вышел, с матами набросился на меня и нанес удар в лицо. Это он был. После этого я упал, разбил колено и потерял сознание», - вспоминает киевлянин. Мужчина показывает фотографию, которую успел сделать до потери сознания – машина та самая. «Следователь, который принимал у меня заявление, рассказывал, как мне тяжело будет его найти», - отмечает мужчина.

Журналисты поехали искать отца на Киевщину, в село Большая Александровка. При въезде возле церкви увидели уже знакомый автомобиль. Полчаса к журналистам никто из-за ворот церкви не вышел, а на звонки священник не отвечал. К церкви подъехали полицейские – в отношении съемочной группы возле храма. Увидев правоохранителей, батюшка вышел. Утверждает, что в тот день активисты его спровоцировали, но признает: повел себя грубо. «Зачем бросаться под машину, пинать ее, я остановился только для того, чтобы спросить: что ты делаешь? Ну, кто не без греха», - сетует священник.

Говорит - умышленно нарушал, объезжал пробку по пешеходной дорожке, потому что спешил. «Я не знаю, вы покажете это или не покажете, но есть один аргумент. Проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне надо было срочно эти таблетки взять», - утверждает батюшка.

И добавляет - с тех пор, как видео появилось в Сети, ему начали угрожать. Подтверждает это смс-сообщениями. О прошлогоднем наезде на пешехода и избиении его не помнит.

