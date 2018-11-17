Количество пропавших без вести из-за лесных пожаров в штате Калифорния достигло 1011 человек, погибших – более 70. Об этом сообщил шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хонеа, передает Reuters.

При этом он не исключил, что некоторые фамилии в списках, которые составили на основе обращений родственников и друзей, могут повторяться. Еще сутки назад пропавшим без вести числился 631 человек, передает 112 Украина.

Спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в Северной Калифорнии. Таким образом, количество погибших от стихии увеличилось до 71.

Экстренным службам удалось ликвидировать 45% крупного пожара на севере штата, так называемого Camp Fire. В этом пожарникам помогает похолодание, а в ближайшие дни в «солнечном штате» ожидаются сильные дожди.

По предварительным данным, огонь выжег все на площади в 57 тысяч гектаров. Он полностью уничтожил город Парадайс - более 6700 строений. Пожары в Калифорнии уже называют самыми разрушительными в истории, ведь стихия уничтожила около 12 тысяч домов и строений. Теперь перед властями стоит проблема обеспечения людей новым жильем.

Из-за угрозы распространения огня до сих пор не могут вернуться домой около 50 тысяч человек.

Лесной пожар вспыхнул на севере Калифорнии в четверг, 8 ноября. Позднее загорелся лес и на юге штата, возле курортного города Малибу. Покинуть свои виллы пришлось многим звездам кино и шоу-бизнеса. В окрестностях Лос-Анджелеса огонь уничтожил около 600 домов.

Комментируя пожары в Калифорнии, президент США Дональд Трамп заявил, что их причиной стало «грубое бесхозяйствование чиновников, ответственных за лесные ресурсы». В субботу, 17 ноября, Трамп посетит пострадавшие районы. Власти штата в свою очередь утверждают, что во всем виновато глобальное изменение климата.