Польша не поддерживает вынесение Венгрией двусторонних вопросов с Украиной на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО.

Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в ответ на вопрос, как польская сторона оценивает противодействие Венгрии контактам Украины с НАТО высокого уровня, передает Укринформ.

«Польша поддерживает Украину на пути к перспективе членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО», - сказал Пекло.

В этом контексте дипломат добавил, что это «не пожелание, а официальная позиция Польши».

Как сообщал ForUm, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что разблокировка заседаний комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства на Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.