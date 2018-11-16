Представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов, реакция Украины будет жесткой.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников», - сказала Луценко.

Она уверена, что будут начаты уголовные производства против должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.

Кроме того, Луценко заявила, что активизация РФ в таких провокациях в Азовском море означает, что Путин не намерен останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период.

«Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном – Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году», - добавила нардеп.

Луценко считает, что власть и дипкорпус должны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, свободного мира и для ужесточения санкций против РФ.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам.