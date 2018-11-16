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Москва может принять меры для защиты российских физических и юридических лиц в связи с задержанием украинскими пограничниками судов, которые осуществляли заход в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Ситуация внимательно отслеживается в строгом соответствии с Международным морским правом, с международным законодательством. Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», - сказал Песков журналистам.

Он заявил, что задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море строго соответствует международному законодательству.

Накануне помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что Украина арестовала или ввела другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в порты Крыма.
ForUm

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