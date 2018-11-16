На днях в Днипре нашли тело военнослужащего по контракту из Тернопольской области Руслана Романюка, который ехал в отпуск в родное село Белозерка.

41-летний житель Лановецкого района два года служил в ВСУ, сообщил в Facebook священник Алексей Филюк.

«Мужчину обнаружили мертвым в заброшенном здании Днипра. На теле и лице были найдены некоторые повреждения, но мы не можем знать наверняка их происхождение. Сейчас проводятся экспертизы, что поможет выяснить причину смерти, однако предварительная версия – умышленное убийство», – сообщили Сегодня в полиции Днепропетровской области.