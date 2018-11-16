также в разделеПроисшествия
Арестовали 16-летнюю мать, которая убила новорожденного ребенка 50
Авто контрабандистов на Закарпатье сбило пограничника: военный в коме 16
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, двое военных ранены 10
В Одессе умерла женщина, выпавшая из маршрутки 45
На Киевщине пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места ДТП 27
В Краматорске горел торговый центр 51
Вчера в Украине произошло почти 1400 ДТП, погибли 11 человек 74
В Запорожье неизвестный бросил в прохожих гранату, трое пострадавших 79
На Ривненщине в ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу 126
В полиции разъяснили ситуацию со стрельбой в харьковской школе 32
В Ужгороде ночью горели два джипа экс-главы облСБУ 44
ДТП с заробитчанами в Чехии: В реанимации умерла пятая пострадавшая 60
В Запорожской области на пожаре погибли трое детей 35
ООС: Боевики продолжают вести интенсивный огонь, но обошлось без потерь 22
В Бахмуте налетчик на ювелирный магазин застрелил охранника 137
В Польше легковушка насмерть сбила двух украинок 53
В МИД подтвердили гибель в ДТП в Чехии 4 украинцев 31
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 26

На днях в Днипре нашли тело военнослужащего по контракту из Тернопольской области Руслана Романюка, который ехал в отпуск в родное село Белозерка.

41-летний житель Лановецкого района два года служил в ВСУ, сообщил в Facebook священник Алексей Филюк.

«Мужчину обнаружили мертвым в заброшенном здании Днипра. На теле и лице были найдены некоторые повреждения, но мы не можем  знать наверняка их происхождение. Сейчас проводятся экспертизы, что поможет выяснить причину смерти, однако предварительная версия – умышленное убийство», – сообщили Сегодня в полиции Днепропетровской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги