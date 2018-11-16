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В среду, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию.

«ЧП произошло 14 ноября. Неизвестные украли у народного депутата портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению», - сообщили в полиции. 

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 «Кража».

Пострадавшим оказался член партии «Народный Фронт» Ярослав Едаков.  

 
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