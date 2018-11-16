Главу Госавиаслужбы Александра Бильчука совсем не волнует, что украинский авиапарк почти целиком состоит из старья. И что не все подержанные самолеты, подобранные перевозчиками на свалках, одинаково хороши.

Об этом идет речь в материале-расследовании аналитика Романа Доли «Три «кита» Госавиаслужбы: летающие «гробы», контрабанда и авиауслуги режиму Асада», опубликованному на сайте «Комментарии».

«Как следствие, никто не ответил за испорченные отпуска и пропавшие деньги тысяч рядовых украинцев, которые нынешним летом застряли в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании, Грузии, Польши, Израиля. Не смогли улететь из Киева в те же Египет, Тунис, Черногорию, на Мальорку и т.д.

Правда, Министр инфраструктуры Омелян обещал усилить контроль за авиакомпаниями и, прежде всего, техническим состоянием их авиапарка. Но, судя по тому, что ситуация с тех пор качественно не изменилась и проблемы с задержками авиарейсов возникают постоянно, Александр Бильчук мнением своего непосредственного начальника не очень дорожит», говорится в материале.

Исполнительный директор Украинской ассоциации турагентств Павел Григораш также отмечает, что технические задержки рейсов происходят из-за возраста украинских самолетов.

«Один отложенный рейс провоцирует задержки по всему рынку. Это ответственность авиакомпаний, у которых должны быть «запасные» борта. За этим должны следить не туроператоры, а Госавиаслужба», особо подчеркивает Григораш.

По информации экспертов, самые старые на сегодняшний день самолеты, задействованные для пассажирских перевозок в Украине– это пара ЯК-40: UR-DAP и UR-MSХ 1975 года выпуска. Еще около десяти, эксплуатируемых в настоящее время самолетов, были выпущены в 80-х годах минувшего столетия.

Напомним, что в настоящее время Национальная полиция с подачи «Национального антикоррупционного союза» расследует уголовное дело № 12017100100011566 по ст.190, ч.2 УК Украины, возбужденное в отношении должностных лиц Госавиаслужбы Украины.

Недавно также сообщалось, что Госавиаслужба Украины помогла Ирану обойти санкции США.