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Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

«Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ», - говорится в письме.

Премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку страны суверенитета и территориальной целостности Украины.
ForUm

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