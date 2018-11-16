также в разделеОбщество
Главный раввин Украины назвал имена людей, следивших за синагогой 8
Полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры УПЦ МП 12
СБУ допросила одну из лидеров венгров Закарпатья 14
САП сообщила о подозрении Продану 15
Госавиаслужба разрешает использовать авиахлам для перевозки пассажиров 53
В РФ грозятся закрыть Азов для украинских судов «за минуты» 42
Зубко проинформировал о ходе подключения отопления в Смеле 11
Глава Казатинского райсовета на Виннитчине погорел на взятке 12
Постпред Президента: Пенсионный фонд Геническа передает РФ данные крымчан 69
15 ноября. Картина дня 21
В Смеле началось подключение котельных к газу 26
Двух десантников задержали за торговлю взрывчаткой 12
В Украине хотят наказывать водителей за «непереобутые» авто 85
Синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы 91
В Латвии по запросу Украины задержали банкира, присвоившего почти 300 миллионов 20
Задержан подозреваемый в покушении на активиста «Нацкорпуса» в Херсоне 21
Украина арестовала 15 судов за заходы в порты Крыма 47
Анатолий Кинах и Юрий Крук заявили о предложениях по преодолению кризиса в морской отрасли 108

В аннексированном Джанкое сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким адресам подозреваемых в участии религиозной организации «Свидетели Иеговы». Эта организация запрещена в России и фактически - в аннексированном ею Крыму.

Как сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода, задержали руководителя местной региональной группы «Свидетелей» - «Сиваш» - Сергея Филатова. Группа была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета «Свидетелей Иеговы» в России.

Российские СМИ утверждают, что против Филатова открыли уголовное дело. Силовики подозревают местных «Свидетелей Иеговы» в том, что «все эти люди, возможно, как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра «Свидетелей Иеговы».

При этом украинский административный центр религиозной организации находится во Львовской области.

Российские силовые структуры пока не комментируют информацию об обысках в Джанкое.

20 апреля 2017 Верховный суд России признал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России с апреля прошлого года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников «Свидетелей Иеговы», которых обвиняют в терроризме, и призвал немедленно их освободить.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги