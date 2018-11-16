В аннексированном Джанкое сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким адресам подозреваемых в участии религиозной организации «Свидетели Иеговы». Эта организация запрещена в России и фактически - в аннексированном ею Крыму.

Как сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода, задержали руководителя местной региональной группы «Свидетелей» - «Сиваш» - Сергея Филатова. Группа была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета «Свидетелей Иеговы» в России.

Российские СМИ утверждают, что против Филатова открыли уголовное дело. Силовики подозревают местных «Свидетелей Иеговы» в том, что «все эти люди, возможно, как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра «Свидетелей Иеговы».

При этом украинский административный центр религиозной организации находится во Львовской области.

Российские силовые структуры пока не комментируют информацию об обысках в Джанкое.

20 апреля 2017 Верховный суд России признал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России с апреля прошлого года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников «Свидетелей Иеговы», которых обвиняют в терроризме, и призвал немедленно их освободить.