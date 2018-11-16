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Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в его честь. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Радио Свобода.

Он отметил, что Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Прокопив заявил, что город рассматривает возможность переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе города в честь Джона Маккейна.

Героя Советского Союза Ивана Кудрю называют одним из организаторов и руководителей подпольной разведывательной организации в Киеве во время Второй мировой войны.

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, ушел из жизни 25 августа в возрасте 81 года.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Москвы.

В начале сентября Президент Петр Порошенко попросил Киевский городской совет присвоить улице Ивана Кудри имя Маккейна.

  
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