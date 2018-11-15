также в разделеСтолица
Метеорологическая зима пришла в Киев на две недели раньше нормы 13
Из-за гололедицы в столице пострадали более 40 человек 9
У Кличко появилось два новых заместителя 16
По факту нападения на Андреевскую церковь завели два уголовных дела 64
В центре Киева снова прорвало трубу с горячей водой 51
Неизвестные забросали Андреевскую церковь «коктейлями Молотова» 301
Снегопад в Киеве: за день в городе произошло почти 500 ДТП 41
Синоптики обещают Киеву снег и завтра 26
Экс-чиновнику сообщили о подозрении из-за вертолетной площадки Януковича 16
«Киевавтодор» уверяет, что не ремонтирует дороги во время снегопада 31
В столице из-за прорыва трубы затопило жилой комплекс 65
В Киеве подорожала холодная вода 144
Из-за снегопада в Киеве произошло почти 300 ДТП 215
Киевский транспорт курсирует с отклонением от графика 56
Киевлян просят пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог 26
В Киеве в авто нашли мужчину, погибшего от взрыва гранаты 69
В киевском метро запускают систему безналичного расчета 37
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой: движение перекрыто 57

Киевсовет назвал скверы именами певца Кузьмы Скрябина и российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, депутаты приняли решение о наименовании сквера на улице Василия Порика, 7-9 на массиве Виноградарь именем певца Кузьмы Скрябина.

Такое название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива, проживающими в пределах пешеходной доступности.

«У нас есть непосредственная географическая привязка: Кузьма Скрябин жил на массиве Виноградарь, неподалеку от сквера, а его семья и сейчас проживает здесь. Фактически жители знали его не просто как популярную звезду, а как соседа», - рассказал депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Сейчас в сквере завершается последний этап капитального ремонта – устройство полива, наружного освещения и пешеходных дорожек вокруг.

Кроме того, депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.     
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги