Киевсовет назвал скверы именами певца Кузьмы Скрябина и российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, депутаты приняли решение о наименовании сквера на улице Василия Порика, 7-9 на массиве Виноградарь именем певца Кузьмы Скрябина.

Такое название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива, проживающими в пределах пешеходной доступности.

«У нас есть непосредственная географическая привязка: Кузьма Скрябин жил на массиве Виноградарь, неподалеку от сквера, а его семья и сейчас проживает здесь. Фактически жители знали его не просто как популярную звезду, а как соседа», - рассказал депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Сейчас в сквере завершается последний этап капитального ремонта – устройство полива, наружного освещения и пешеходных дорожек вокруг.

Кроме того, депутаты поддержали решение о наименовании сквера на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова.