Во время сбыта взрывчатых веществ разоблачены двое военнослужащих по контракту из воинской части десантно-штурмовых войск, сообщает пресс-служба военная прокуратура Центрального региона.

«Солдата и старшего солдата задержали в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества», - говорится в сообщении.

Задержание проводилось вместе с сотрудниками следственного отдела Житомирского районного отделения полиции, а также сотрудниками отдела защиты национальной государственности управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Установлено, что 21 августа около 19:20 в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно контрольной закупки, указанные военнослужащие осуществили сбыт зажигательной трубки ЗТП-300 и пластической взрывчатого вещества общей массой 1358, 2 г, за денежные средства в сумме 11 тыс. гривен.

15 ноября после повторной продажи взрывчатого вещества под контролем правоохранительных органов, а именно: пластической взрывчатого вещества общей массой 2600 г и 2 тротиловых шашек весом по 200 г. за денежные средства в сумме 33 тыс. гривен, обоих злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Взрывчатые вещества и денежные средства изъяты. В настоящее время обоим задержанным планируется уведомление о подозрении, подача в суд ходатайство об избрании меры пресечения и аресте имущества.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства реализаторов взрывчатых веществ.