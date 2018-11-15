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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам необходима собственная европейская армия, чтобы иметь возможность решать проблемы самостоятельно и не зависеть от помощи США.

Об этом он сказал в эфире телеканала TF-1, передает «Украинская правда».

«США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не значит быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них в военной сфере», - подчеркнул Макрон.

По его словам, в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

«Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы», - добавил президент Франции.

При этом он отметил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

«В некоторых сферах мы слишком сильно зависели от США, и это нехорошо», - подчеркнул он.

Ранее Макрон призвал к созданию «настоящей европейской армии» для защиты Европы от России и даже от США. Президент США Дональд Трамп перед самым визитом в Париж назвал призыв Макрона к созданию европейской армии «очень оскорбительным».

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейской армии.
ForUm

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