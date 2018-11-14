Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте, передает Европейская правда.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

«Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы, как европейцы, должны взять нашу судьбу в собственные руки», - подчеркнула Меркель.

«Мы должны работать над видением создания одного дня настоящей европейской армии», - заявила она.

При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Французский президент Эммануэль Макрона призвал к созданию «настоящей европейской армии» для защиты Европы от России и даже от США. Президент США Дональд Трамп перед самым визитом в Париж назвал призыв Макрона к созданию европейской армии «очень оскорбительным».