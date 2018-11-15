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В Молдове ликвидировали незаконное военизированное формирование, члены которого имели тесную связь с пророссийскими боевиками на оккупированной территории Донбасса, сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности Молдовы

По данным оперативников, группировка действовала под прикрытием так называемых военно-тактических игр.

Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия и боеприпасы, в том числе восемь гранат Ф-1, 260 патронов калибра 5,45 мм, 39 патронов калибра 9 мм, пять патронов калибра 7,62 мм и самодельные взрывные устройства.

Также во время обысков у участников группировки обнаружили военное обмундирование и знаки отличия, которые используются боевиками на Донбассе.


 
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