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В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников киевского спецподразделения милиции «Беркут», которым инкриминируют превышение власти, служебный подлог и незаконные задержания активистов Евромайдана в 2013 году, сообщает пресс-служба управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

«По результатам предварительного расследования фактов незаконного задержания участников мирной акции протеста, проходившей 30.11.2013 на Майдане Незалежности в г. Киеве, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, следователями управления в Шевченковский районный суд г. Киева направлено обвинительное заключение по подозрению бывших сотрудников столичного ПМОП «Беркут» (двух действующих сотрудников полиции) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 сентября следователи управления специальных расследований ГПУ сообщили этим экс-беркутовцам о подозрении.

 
ForUm

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