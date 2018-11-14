Киевское квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны выделило квартиру в столице осужденному за авиакатастрофу Ил-76МД генералу Виктору Назарову.

Об этом сообщили «Украинской правде» в ответ на информационный запрос.

«В 2017 году было принято решение об обеспечении генерал-майора В.Назарова служебной жилой площадью в городе Киев», - заявили в Минобороны.

В дальнейшем квартиру изъяли из числа служебных и предоставили для постоянного проживания семьи генерала.

Отмечается, что военнослужащий находился на квартирном учете ВСУ и «имеет право на обеспечение жильем для постоянного проживания».

Согласно изменениям в ежегодной декларации Назарова, квартиру на 60,7 квадратных метров он получил в июле 2018 года.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Кроме того, следователи СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении трех заказчиков сбивания Ил-76, среди которых главарь «ЛНР» Плотницкий и его помощники Патрушев и Гуреев.