Дефицит внешней торговли товарами в Украине за девять месяцев 2018 года составил 6,469 млрд долл., что на 61,4% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,009 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины вырос на 10,3% - до 34,551 млрд долл., импорт – на 16,1%, до 41,019 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (за январь-сентябрь 2017 года – 0,89), сообщает УНИАН.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран. По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 16% – до 14,612 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 13,1%, до 16,869 млрд долл. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 7,5% – до 2,718 млрд долл., импорта товаров из РФ – вырос на 21%, до 5,815 млрд долл.



