В «Киевавтодоре» отрицают информацию об укладке асфальта во время снегопада.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба коммунальной корпорации, комментируя распространяющуюся в СМИ и соцсетях информацию о проведении в Дарницком районе во дворах дома № 43 на ул. Анны Ахматовой дорожных работ.

«Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» не имеют никакого отношения к проведению сегодняшних работ на придомовой территории», - отмечается в нем.

В «Киевавтодоре» напомнили, что придомовые территории и межквартальные проезды не находятся на балансовом содержании коммунальных предприятий корпорации.

По имеющейся информации, капитальный ремонт придомовой территории дома № 43 на ул. Анны Ахматовой выполняется фирмой «КОМПЛЕКТ Х».

«Киевавтодор» просит СМИ в дальнейшем предварительно уточнять все обстоятельства, поскольку работы по укладке асфальтобетонного покрытия выполняются не только предприятиями коммунальной корпорации, но и частными компаниями по заказу организаций различных форм собственности.