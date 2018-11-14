Во время визита в Украину министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри много говорил о стратегическом партнерстве между двумя странами в энергетической сфере. В частности, о продолжении сотрудничества в ядерной энергетике, о поставках на украинские ТЭС американского угля, совместном противостоянии строительству кремлевских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Но отечественным, и зарубежным журналистам, которые освещали визит американского чиновника в Киев, вероятно, больше всего запомнилось высказывание заокеанского гостя, который, общаясь с представителями Американской торговой палаты в Украине, отметил: обладая такими запасами углеводородов, наша страна «может повторить успех США, став «новым Техасом» в Европе».

Действительно ли имеем такой шанс? Или Перри сказал это ради «красного словца» или, чтобы не обидеть хозяев – в рамках дипломатического протокола?

«Конечно же, эта фраза вполне условная, - говорит глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко, - Рик Перри вряд ли говорил об Украине как о новом лидере мировой газодобычи. Американский министр, вероятно, имел в виду то, что, воспользовавшись подаренными нам природой возможностями, Украина может уже в ближайшей перспективе и себя газом обеспечить, и начать поставки топлива на экспорт. Но вряд ли при этом речь пойдет о объемах, соизмеримых с экспортными возможностями ведущих производителей топлива – таких как США, Россия или Иран», - считает эксперт.

Глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик в комментарии Укринформу подчеркнул: хотя слова Рика Перри действительно нельзя воспринимать буквально, его фраза прозвучала не случайно. И вовсе не для того, чтобы порадовать украинцев или украинское руководство. Это – своеобразный сигнал для американских и мировых инвесторов, которые могут открыть новый, очень перспективный рынок для капиталовложений.

«Рик Перри - один из самых ярких представителей нефтегазового лобби в США. И к его мнению и советам прислушиваются даже ведущие мировые игроки в этой сфере, - говорит Валерий Боровик, - Поэтому заинтересовав своими возможностями Перри, Украина получила шанс заинтересовать и представителей крупного бизнеса. А это означает, что в перспективе к нам могут прийти и американские деньги, и американские технологии газодобычи. Также важна консультационная помощь, чтобы мы смогли перенять опыт реформирования нефтегазового комплекса в соответствии с мировыми стандартами».

По словам эксперта, пока американский бизнес присматривается к возможностям украинского нефтегазового сектора, и позиция федерального правительства и профильного министра довольно важна при принятии перспективных решений. А заинтересовать инвесторов могут и участие в добыче традиционного газа, и газа плотных пластов, и сланцевого, а также подводное бурение и добыча углеводородов с больших глубин.

Украина имеет больше 100 разведанных газоконденсатных месторождений. И расчетные запасы только традиционного «голубого топлива» колеблются, по разным оценкам, от 1,5 до более 3 триллионов кубометров, - напоминает Сергей Дяченко. Правда, доступа к самым перспективным разведанным месторождениям на шельфе Черного моря Украина пока что лишена – из-за российской аннексии Крыма.

«Украина может похвастаться и значительными запасами природного газа на больших глибинах – более 6 километров, - продолжает Дьяченко, - Причем такие запасы есть и на уже освоенных участках - например, на Шебелинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области. Но для того, чтобы воспользоваться этим богатством, нужны серьезные инвестиции, дорогое современное оборудование, применение новейших технологий бурения и подъема топлива на поверхность. Поэтому и себестоимость такого газа достаточно высокая», - говорит эксперт.

То же самое касается и разработки месторождений сланцевого газа. Даже после налаживания добычи такого топлива в промышленных объемах, его себестоимость будет гораздо выше, чем американского, а процесс добычи – намного сложнее. Это связано с тем, что Европа и США имеют разные геологические условия. К тому же, против добычи этого вида топлива, для чего используют метод гидроразрыва пластов, активно протестуют экологи. Стоит учитывать и следующее: если, к примеру, в Техасе много необжитых территорий, где в основном и осуществляется газодобыча, в Украине «перспективные» площади расположены в густонаселенных районах. А поскольку содержание такого газа в породе незначительное (2-3%), то обеспечить большие объемы его добычи можно только за счет раскрытия больших площадей. Поэтому пока что добыча сланца в нашей стране считается нерентабельной. По крайней мере, этим объяснили расторжение договора с АО «Укргаздобыча» о совместной деятельности по добыче сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская область) в компании «Shell». Напомню, британско-нидерландская компания прекратила разведочное бурение скважин «Беляевская-400» и «Ново-Мечебиловская-100» в марте 2015 года...

Впрочем, это не означает, что добыча украинского сланцевого газа будет оставаться невыгодной и в будущем – при повышении стоимости углеводородов. Эксперты пришли к выводу, что в украинских условиях добыча традиционного газа экономически выгодна уже при цене в 150 долларов за тысячу кубометров, шельфового газа - 180-260 долларов, сланцевого - 265-365, метана из угольных пород - больше 300 долларов. То есть, если стоимость «голубого топлива» на европейских хабах стабильно будет превышать 400 долларов за тысячу кубов, украинский «сланец» будет приносить неплохие доходы. И к этому нужно готовиться заблаговременно – чтобы не упустить «окно возможностей». Для этого стране нужны средства и новейшие технологии, с чем нам и может помочь американский бизнес.

Украина нуждается в значительных капиталовложениях в геологоразведку и разведочное бурение и на перспективных месторождениях традиционного газа. Ведь большинство буровых станков, которые есть в распоряжении компании «Укргаздобыча», - физически и морально устаревшие. И если уж сравнивать соответствующие мощности с американским Техасом, то пока что это – «небо и земля». Если в Техасе в середине 2000-х, когда американцы активно занялись разведкой газоносных горизонтов, за год появлялось до 15 тысяч новых скважин, их количество в Украине не превышает сотни.

«Однако, при условии надлежащего финансирования для Украины вполне реально в течение ближайших 10 лет избавиться от импортозависимости в газовой сфере, - убежден эксперт по энергетике Сергей Дяченко, - Для этого нужно увеличить объемы добычи собственного «голубого топлива» с нынешних примерно 20 миллиардов кубометров (в том числе – до 15 миллиардов «кубов», принадлежащих государственному АО «Укргаздобыча») до примерно 30 миллиардов. Этого топлива стране должно хватить - даже при условии стремительного развития промышленного производства», - говорит эксперт. Далее же, по словам Сергея Дяченко, вполне реальным станет и выполнение задачи по обеспечению экспортных поставок голубого топлива на уровне 20-30 миллиардов кубометров ежегодно. «На кону» - по нынешним ценам - до 9 миллиардов долларов.

«Главное при этом – создать надлежащие условия для работы в газовой сфере как отечественного, так и зарубежного бизнеса, - подчеркивает Валерий Боровик, - а следовательно, необходимо прозрачное законодательство, понятные механизмы формирования цен на энергоносители, рыночные взаимоотношения всех субъектов хозяйствования. Инвестор должен понимать: если он вкладывает средства в Украину, всегда сможет получить дивиденды и планомерно развивать свой бизнес. При этом вопрос не в названии компаний, которые готовы прийти в нашу страну - думаю, если бы были конкретные договоренности, Рик Перри их бы назвал, - а в самом стратегическом реформировании этого сектора и определении того, что Украина может предложить потенциальным партнерам».