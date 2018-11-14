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Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий городские власти просят киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту, а автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.  

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян также попросил автовладельцев не оставлять свой транспорт вдоль дорог, поскольку это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.

Напомним, по данным ГосЧС, ожидается образование снежного покрова до 6 сантиметров.  

Отмечается, что с началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор» оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости.

Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.
ForUm

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