Супруга президента США Мелания Трамп впервые в истории страны призвала уволить чиновницу из Совета национальной безопасности. Женский конфликт произошел у первой леди с заместителем советника президента по национальной безопасности Мирой Рикардел, сообщает NBC News.

Пресс-секретарь и директор по связям с первой леди США Стефани Гришем сообщила о том, что между Меланией Трамп и Рикардел уже не раз происходили конфликты, поэтому супруга президента считает, что представительница Совета нацбезопасности не заслуживает работать в такой структуре.

«Рикардел больше не заслуживает чести работать в Белом доме, это официальная позиция офиса первой леди», - заявила Гришем.

Предполагается, что конфликт мог начаться во время турне первой леди по Африке.

«Это невиданный и беспрецедентный случай», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп возмутило требование Рикардел предоставить места для сотрудников Совета нацбезопасности в самолете первой леди. Также ряд конфликтов произошел в ходе турне по странам Африки.