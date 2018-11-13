Президент Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю 75-летия лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко вручил Джемилеву «Орден Свободы» в знак признания его важной роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля.

«Мустафа Джемилев – настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим», - отметил Президент.