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Специализированная антикоррупционная прокуратура составила письменное уведомление о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, экс-председателю правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергосети» Дмитрию Крючкову в завладении 424 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО ХК «Энергосети», в отношении всех эпизодов преступной деятельности, в результате которых произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины», - говорится в сообщении.

Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

Полученные в соответствии с соглашениями и договора средства председатель правления ЧАО ХК «Энергосети» использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

Отмечается, что в отношении злоумышленника с апреля текущего года (7 месяцев) продолжается процедура экстрадиции из Германии.

Крючков был задержан 14 апреля на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест. Украинец провел в тюрьме более месяца.
ForUm

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