Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата выступает против попыток изменить название церкви.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ (МП).

«Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской православной церкви, о чем уже заявляется первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне. В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская православная церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены «Основами социальной концепции Украинской православной церкви», законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека», - говорится в постановлении Собора.

УПЦ (МП) заявляет, что является канонической и признанной поместными православными церквями и принципиально поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что УПЦ МП должна называться Российской православной церковью в Украине.