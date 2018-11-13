Распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольм (Швеция) абсолютно не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

«Ввиду того, что слушания по самому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространение в СМИ недостоверной информации является частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта» к Украине на сумму 5,5 млрд долларов США», - говорится в сообщении.

Минюст назвал распространенную в СМИ информацию о злоупотреблении властью и служебным положением первых лиц в рамках данного резонансного дела против Украины организованной попытка давления на Кабмин, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года.

Отдельно отмечаем: привлечение международных юридических советников Latham&Watkins и HoganLovells состоялось с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.