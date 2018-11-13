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В кассах Киевского метрополитена запускают систему безналичного расчета, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Столичная подземка в партнерстве с Укрсиббанком запустила в работу банковские терминалы в кассах станций. Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег», – говорится в сообщении.

Отмечается, что период технической настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования.

Стоит добавить, что поскольку жетон выводится из обращения, через терминалы это средство оплате не будет реализовываться. Также дорабатывается функция записи MetroPass. Сейчас она доступна на станции «Кловская».

«Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами - важное направление развития качества услуги для нашего пассажира. Напомню, что Киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно рассчитаться банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40 млн платежей», - сообщил руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.

 
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