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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют 20 ноября провести всеукраинскую акцию протеста, сообщается на странице организации «АвтоЕвроСила» в Facebook.

Отмечается, что акции пройдут в нескольких городах Украины.

Ранее акция протеста была запланирована 15 ноября.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали принятые документы.
ForUm

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