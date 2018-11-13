Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют 20 ноября провести всеукраинскую акцию протеста, сообщается на странице организации «АвтоЕвроСила» в Facebook.
Отмечается, что акции пройдут в нескольких городах Украины.
Ранее акция протеста была запланирована 15 ноября.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.
Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
В организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали принятые документы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время