Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.
Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.
Напомним, 7 ноября возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных сил Украины на Черкасщине и в Запорожье часовые обнаружили беспилотные летательные аппараты.
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