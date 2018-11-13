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Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.

Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

Напомним, 7 ноября возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных сил Украины на Черкасщине и в Запорожье часовые обнаружили беспилотные летательные аппараты.
ForUm

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