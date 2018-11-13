Оккупированную РФ территорию Донбасса невозможно искусственно интегрировать в цивилизованную часть Украины. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип», – отметил он.

Климкин также подчеркнул, что в Украине будет свободный украинский европейский Донбасс.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.