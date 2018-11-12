Сербская православная церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу религиозной организации.

«Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Вселенский патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством», - отмечают сербские церковники.

В СПЦ добавили, что не принимают литургическое и каноническое общение с Филаретом, Макарием и их сторонниками.

Сербская православная церковь считает, что вопрос создания в Украине поместной Церкви должен решаться на Всеправославном соборе.

«Это укрепит единство православной церкви и поможет в дальнейшем избежать соблазнов, которые сейчас возникли перед святой Церковью», - добавили в СПЦ.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.