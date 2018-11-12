также в разделеПолитика
Луценко считает, что Украина практически проиграла информационную войну России 26
Медведчук о возвращении Донбасса: У нас есть четкий план вплоть до законодательных изменений и до внесения изменений в Конституцию 79
Сурков уже поздравил Пушилина и Пасечника с «победой» в «Л/ДНР» 14
Президент предлагает из-за «выборов» в ОРДЛО изменить Конституцию 90
Курултай крымскотатарского народа впервые проходит за пределами полуострова 25
Нимченко: Постановление ВР об информационной безопасности нарушает законодательство Украины 27
«Батькивщина» заплатила 100 миллионов за рекламу «Нового курса» 21
«Сделаю то, что никогда не делал»: Порошенко грозит не подписать госбюджет 147
Москаль: Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов из Берегово 67
РФ: Киев должен начать переговоры с «Л/ДНР», если не хочет потерять ОРДЛО 81
Украина и США возобновляют работу Комиссии стратегического партнерства 16
На фото жен глав государств в Париже попали четверо мужчин 156
Путин заявил, что все же пообщался с Трампом в Париже 96
Президент: Никто не признает фейковые выборы на Донбассе 43
Макрон, Меркель и Порошенко обсуждают псевдовыборы на Донбассе 65
Волкер перечислил все нарушения Россией минских соглашений 110
Приходько со скандалом покинула прямой эфир 230
Арьев: «Выборы» на оккупированных территориях ставят крест на Минских договоренностях 61

Президент Украины Петр Порошенко инициирует в следующем году подключения сельских школ к Интернету, модернизацию опорных школ и приобретение школьных автобусов. Об этом он заявил в ходе работы Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сельские амбулатории – не единственный вклад государства в развитие сельских территорий. Я инициирую выделение в следующем году 3 миллиардов гривен на подключение сельских школ к Интернету, на модернизацию опорных школ, приобретение школьных автобусов», - сказал Порошенко.

«Если мы тянем Интернет для телемедицины в сельской медицине, очевидно, что и сельсовет, и школа должны точно иметь высокоскоростной Интернет», - добавил он.

Президент также подчеркнул важность увеличения субвенции на инклюзивное образование.

«Настаиваю на увеличении субвенции на инклюзивное образование до одного миллиарда гривен. Потому что вообще решать проблемы инклюзивного образования начали только сейчас, в последние 3-4 года. До этого эти дети, которые являются равными членами общества, были брошены на произвол судьбы. И на сегодняшний день власть, наконец, занимается проблемами безбарьерности, занимается особенностями образования. И, безусловно, что мы должны обеспечить продолжение этого курса и эта сумма по сравнению с текущим годом почти удвоится», - отметил Порошенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги