Президент Украины Петр Порошенко инициирует в следующем году подключения сельских школ к Интернету, модернизацию опорных школ и приобретение школьных автобусов. Об этом он заявил в ходе работы Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сельские амбулатории – не единственный вклад государства в развитие сельских территорий. Я инициирую выделение в следующем году 3 миллиардов гривен на подключение сельских школ к Интернету, на модернизацию опорных школ, приобретение школьных автобусов», - сказал Порошенко.

«Если мы тянем Интернет для телемедицины в сельской медицине, очевидно, что и сельсовет, и школа должны точно иметь высокоскоростной Интернет», - добавил он.

Президент также подчеркнул важность увеличения субвенции на инклюзивное образование.

«Настаиваю на увеличении субвенции на инклюзивное образование до одного миллиарда гривен. Потому что вообще решать проблемы инклюзивного образования начали только сейчас, в последние 3-4 года. До этого эти дети, которые являются равными членами общества, были брошены на произвол судьбы. И на сегодняшний день власть, наконец, занимается проблемами безбарьерности, занимается особенностями образования. И, безусловно, что мы должны обеспечить продолжение этого курса и эта сумма по сравнению с текущим годом почти удвоится», - отметил Порошенко.