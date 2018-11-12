В Киеве мужчина избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний, который сообщил о конфликте между родителями. На вызов дежурный направил экипаж патрульных полицейских.

По прибытию правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, для решений которых регулярно вызывали полицию. Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины киевлянина задержали, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест.