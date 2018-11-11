Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангелой Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов», которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает 112 Украина.

«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов», которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», - отметил Цеголко.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.