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Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангелой Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов», которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает 112 Украина.

«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых «выборов», которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», - отметил Цеголко.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

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