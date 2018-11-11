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В субботу, 10 ноября, румынский министр по делам Европейского союза (ЕС) Виктор Негреско подал в отставку, пишет Голос.

Отмечается, что этим шагом Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

Пресс-секретарь Негреско подтвердил отставку министра, но не пояснил причин.

Кроме того, в пятницу, 9 ноября, между румынскими министрами состоялись переговоры о подготовке к председательству в Совете ЕС. Подчеркивается, что Негреско был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за самоустранение от надзора за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.
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