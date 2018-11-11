Сегодняшние «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ставят крест на Минских договоренностях и должны привести к ужесточению санкций против России.

Такое мнение высказал народный депутат Владимир Арьев, передает Прямой.

«После сегодняшних» выборов «на оккупированном Донбассе, Москва демостративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично», - написал политик на своей странице в Facebook.

В то же время, по его словам, не имеет значения, кто будет «выбран» к руководству террористов «ДНР» и «ЛНР».

«А кто будет там» избранным «- нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок», - отметил Арьев.

Как сообщалось ранее, НАТО не признает «выборы» в самопровозглашенных «Донецкой/Луганской народных республиках».