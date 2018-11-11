также в разделеПолитика
Приходько со скандалом покинула прямой эфир 1
НАТО не признает «выборы» на Донбассе 14
«Выборы» в ОРДЛО: Канада осуждает действия России 67
МИД Украины выразил протест в связи с псевдовыборами на Донбассе 24
В Донецке на «выборы» зазывают дешевыми продуктами и беспроигрышными лотереями 46
МинВОТ призывает воздержаться от участия в «выборах» на оккупированных территориях 19
Еврокомиссар прокомментировал прохождение реформ в Украине 26
Климкин рассказал, что ждет Россию 114
Киев надежный партнер: Кличко пиарит город в Германии 21
Телеканал «Эспрессо»: В Украине очень много людей, поддерживающих повестку дня Медведчука 51
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы 53
Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии 23
Гройсман: Реформа децентрализации объединяет Украину и остановить ее нельзя 26
В СБУ рассказали о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР» 75
«Оппоблок» созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука 43
«Вынужден работать дальше»: Луценко останется генпрокурором 168
АП: Порошенко не принял отставку Луценко 28
Дело Гриба: ГПУ составила подозрение российскому следователю 25

Сегодняшние «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ставят крест на Минских договоренностях и должны привести к ужесточению санкций против России.

Такое мнение высказал народный депутат Владимир Арьев, передает Прямой.

«После сегодняшних» выборов «на оккупированном Донбассе, Москва демостративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично», - написал политик на своей странице в Facebook.

В то же время, по его словам, не имеет значения, кто будет «выбран» к руководству террористов «ДНР» и «ЛНР».

«А кто будет там» избранным «- нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок», - отметил Арьев.

Как сообщалось ранее, НАТО не признает «выборы» в самопровозглашенных «Донецкой/Луганской народных республиках».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги