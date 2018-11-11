По итогам июля-сентября 2018/19 МГ объем производства ржаного хлеба на крупных предприятиях Украины составил 1,4 тыс. тонн, что на 51% меньше аналогичного показателя предыдущего сезона (2,9 тыс. тонн), передает ИА «АПК-Информ».

Основной причиной сложившейся ситуации стало сокращение объемов переработки ржи на фоне снижения валового сбора данной культуры, который в 2018 г. оценивается в 149 тыс. тонн (-12% к показателю 2017 г.).

В то же время, за 4 месяца текущего сезона на внешние рынки поставлено практически 63 тыс. тонн украинской ржи, что даже в годовом выражении уже является рекордным показателем за последние 13 лет.

Таким образом, по итогам сезона ожидается сокращение переходящих запасов ржи до 145 тыс. тонн, что на 28% меньше показателя предыдущего сезона и будет оказывать поддержку ценам на зерновую.

Как сообщалось ранее, среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 грн в месяц.