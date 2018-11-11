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Новая формула, разработанная в Cedars-Sinai, называется относительным индексом массы жира или RFM, и она использует только измерение роста и объема талии, пишет changeua.

«Формула относительной жировой массы теперь утверждена. Это новый показатель для измерения веса тела, который может быть легко доступен для практикующих врачей, пытающихся лечить пациентов с избыточным весом, которые часто сталкиваются с серьезными последствиями для здоровья, такими как диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца», — говорит Ричард Бергман, старший автор исследования и директор Cedars-Sinai Sports Spectacular Diabetes and Obesity Wellness and Research Center.

«Наши результаты подтвердили ценность нашей новой формулы по большому числу показателей: относительная жировая масса является лучшим показателем жировой массы тела, чем много показателей, которые используются в настоящее время в медицине и науке, включая ИМТ», — сказал один из исследователей.

Впервые они исследовали более 300 возможных формул для оценки содержания жира в организме с использованием большой базы данных из 12 000 взрослых, которые принимали участие в исследовании здоровья и питания, проводимом Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

На следующем этапе исследователи рассчитали относительную массу жира для 3500 пациентов и сравнили результаты с результатами пациентов от специализированного высокотехнологичного сканирования тела под названием DXA, которое считается одним из наиболее точных методов измерения тканей тела, костей, мышц и жира. Результаты RFM пациентов наиболее точно соответствовали точности сканирования тела DXA.
ForUm

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