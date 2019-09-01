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Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки Формулы-2 на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.

Как сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA), авария произошла на первом круге гонки. Из-за ошибки Юбера его автомобиль ударился об ограждение, после чего вылетел обратно на трассу. В него на большой скорости врезался американец Хуан-Мануэль Корреа, а затем японец Марино Сато.

Юбер был доставлен в госпиталь и через полтора часа умер от полученных травм.

Корреа получил переломы ног и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Сато не пострадал.
ForUm

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