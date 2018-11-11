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Канада осуждает действия России по организации незаконных выборов на Донбассе. Об этом МИД Канады написал в Twitter, пишет Gazeta.ua.

«Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами запланированными в донецком и луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать. Мы осуждаем действия России, которые презирают международные нормы и создают угрозу жизни в Восточной Украине.

Канада обеспокоена ситуацией в Донбассе в результате агрессии России.

С 2014-го года, Канада выделила $ 750 млн международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины».

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.
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