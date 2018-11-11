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За прошедшие сутки, 10 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, передает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 и 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82 мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Марьинки - в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников.

В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника на территории между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения.

11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано.

По данным разведки, за прошедшие сутки, одного российского оккупанта уничтожено, еще восемь захватчиков получили ранения.

Как сообщалось ранее, 9 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
ForUm

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